Две волонтерки из Рузского округа победили в региональном конкурсе лидеров

Алиса Федорянич и София Доронина из Рузского муниципального округа стали победителями регионального этапа конкурса лидеров движения «Волонтеры Подмосковья». Он прошел 21 октября в Лобне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алиса Федорянич помогала проводить акции молодежного центра и крупные мероприятия в Рузском округе: велозаезд Gran Fondo Russia, Всероссийские студенческие соревнования по водным видам спорта, акцию «Вода России». София Доронина недавно начала заниматься добровольчеством, но уже участвовала в нескольких крупных событиях.

Региональный этап конкурса включал два блока. На образовательной встрече участники знакомились, изготавливали журналы и плакаты о лидерах волонтеров и их ценностях, готовились к презентациям. Они обменивались опытом, представляли планы и авторские проекты для решения задач в родных городах.

Во втором блоке конкурсантки защищали презентации, подготовленные на муниципальном этапе. На выступление отводилось семь минут. Работы оценивали лидеры прошлого набора. Они станут наставниками новых участников и помогут реализовать инициативы. Обучение лидеров начнется 24 октября в Красногорске.

«Это серьезное достижение, которое отражает зрелость и масштаб добровольческого движения в округе. Активисты ежедневно помогают тем, кто в этом нуждается: поддерживают семьи, участвуют в экологических акциях, сопровождают городские мероприятия», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Он также отметил, что победа стала не только личным признанием, но и показателем сильного сообщества неравнодушных людей в округе, и пожелал волонтерам удачи.

«Добровольцы показывают отличный пример, и благодаря им все больше людей хотят присоединиться к добрым делам», — отметил депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Депутат назвал результат победой всего сообщества и поблагодарил волонтеров за время, терпение и искреннее желание помогать.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.