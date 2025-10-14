Две участницы от Можайска выступили в полуфинале конкурса «Женщина-Герой 2025»

В Подмосковье состоялся эмоциональный и яркий полуфинал областного конкурса «Женщина-Герой 2025», событие, которое стало настоящим свидетельством силы человеческого духа. Можайский округ на сцене достойно представили Наталья Волкова и Ольга Марушевская, чьи выступления не оставили равнодушными ни членов авторитетного жюри, ни зрителей в зале. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В состав жюри полуфинального отбора вошли: Ольга Ермакова — руководитель Филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Московской области; Наталья Нестерова — исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области; Роман Гаврилов — мастер спорта по рукопашному бою, президент ОФПРБ, генерал-лейтенант, участник СВО; Юлия Шканова — победительница конкурса — 2024, организатор патриотических проектов «Китель Победы» и «Жена Героя Подмосковья», ветеран СВО; Елена Колунова — президент Благотворительного фонда «Развитие».

Сердце Натальи Волковой, пережившей потерю мужа, наполнено любовью и стойкостью, которые она направляет на поддержку защитников Отечества; своим творческим номером она передала то тепло и заботу, что дарит нашим бойцам, а самым трогательным моментом стало финальное угощение жюри домашними пирожками, приготовленными ее руками.

Ольга Марушевская в своем масштабном номере рассказала о пережитом испытании — потере сына, найдя в себе силы не только петь снова, но и поддерживать всех, кто столкнулся с подобной болью, а ее голос и песни стали символом надежды для матерей, жен и детей участников СВО.

В конкурсных номерах героинь приняли участие хореографическая группа «Танцевальная страна» из пгт. Уваровка, Театр балета «Грация» и Народный коллектив ансамбль песни «Сударушка» Можайского культурно-досугового центра.

Выступления можайских участниц вызвали шквал эмоций — жюри и зал аплодировали обеим конкурсанткам стоя.

