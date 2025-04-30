Две тысячи георгиевских ленточек раздали волонтеры Королева в преддверии Дня Победы

Впервые акцию провели в 2005 году и сегодня Георгиевская лента — это гордость и дань уважения к подвигам защитников Отечества в разные исторические периоды. Каждая черно-оранжевая полоска на ленте — тысячи жизней, отданных ради будущего нашей страны, в которой мы сегодня живем.

«Вручая георгиевскую ленточку мы стремимся напомнить молодому поколению о героическом подвиге наших ветеранов и о той цене, которую заплатила наша страна за Победу. Без преувеличения, это один из главных символов Победы, который связывает поколения и который мы носим у сердца. И конечно же эта акция направлена на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма», — рассказала организатор акции, директор молодежного центра «Космос» Мария Масик.

За несколько дней акции уже роздано две тысячи лент. Всего в этом году в наукограде планируют распространить более пяти тысяч. Акция продлится до 9 мая включительно. Получить символ Победы можно на центральных улицах и в городских парках, у мемориалов и в общественных местах.

Раздавая ленточки, волонтеры напоминают королевцам с уважением относиться к одному из главных символов Победы. Ленточку можно прикреплять только на груди — на лацкан пиджака, воротник пальто или платья. Запрещено носить ее на голове, поясе, на сумке, а также привязывать на автомобили и тд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.