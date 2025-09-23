Две полных газели вторсырья собрали в Щелкове

В городском округе Щелково возобновилась экологическая акция по раздельному сбору отходов «Среда Роста». Она проводится в округе ежемесячно, но в августе волонтеры объявили «каникулы», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

21 сентября жители Щелкова снова смогли внести свой вклад в сохранение экологии. По результатам сбора две полных газели вторсырья отправились на переработку — это приблизительно 30 кубометров пластика, бумаги и металла. Отдельно было вывезено три кубометра стекла. На акции принимали вторсырье в общей сложности 22 волонтера. Но даже этого количества недостаточно.

Организаторы мероприятия призывают неравнодушных граждан вступать в ряды волонтеров. Для этого необходимо заполнить анкету.

Следующая экологическая акция пройдет в октябре. Она будет совмещена со сбором электротехники на переработку и утилизацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.