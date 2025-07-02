Две победы завоевали школьники Каширы в региональном этапе проекта «Вызов Первых»

30 июня в городском округе Мытищи прошел региональный этап Всероссийского проекта Движения Первых «Вызов Первых», в котором приняли участие более 100 активистов из 9 округов Московской области. Среди них — две команды активистов «Движения Первых» городского округа Кашира, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Вызов первых» — это проект, направленный на популяризацию здорового образа жизни, развитие командного духа и выявление новых спортивных талантов. Участники соревновались в различных дисциплинах: легкая атлетика, гимнастика, вышибалы, спортивная скакалка и многое другое. Каждый нашёл что-то по душе и показал свои таланты!

Первые каширские команды с блеском справились со всеми задачами, продемонстрировав выдающиеся результаты во всех дисциплинах:

— в 2-й возрастной группе I место заняла команда школы-интерната;

— в 3-ей возрастной группе I место заняла команда школы № 1 имени Героя Советского Союза А. И. Выборнова.

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