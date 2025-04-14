Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Московской области Андрея Воробьева с 55-летием. По словам главы государства, он лично обращался к главе Подмосковья еще утром, однако решил продублировать теплые слова во время совещания с министрами в формате видеоконференции.

«Я сегодня утром имел возможность и удовольствие поздравить Андрея Юрьевича Воробьева с днем рождения. Андрей Юрьевич, хочу сделать это еще раз, уже публично, воспользоваться нашим совещанием», — сказал глава России.

В ходе поздравления Владимир Путин пожелал Андрею Воробьеву всего самого доброго.

«Две пятерочки — очень хорошая цифра! Мы вас все поздравляем», — добавил российский президент.

Губернатор поблагодарил главу государства за теплые слова.

14 апреля главе Подмосковья Андрею Воробьеву исполнилось 55 лет. Свой юбилей губернатор проводит в рабочем режиме.