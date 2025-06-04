Две новые губернаторские детские площадки установят в Дубне

Две новые детские площадки появятся в Дубне на месте устаревших игровых элементов. Во дворе дома № 11А на улице Энтузиастов демонтаж уже завершен, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ранее здесь в рамках губернаторской программы устанавливались детские игровые элементы. У них закончился срок эксплуатации. И сейчас, также в рамках программы губернатора Московской области, мы производим замену детской площадки на новую, с современными элементами, чтобы детям было безопасно и они с интересом проводили свое свободное время во дворах и парках», — пояснил и. о. заместителя главы округа Дубна Дмитрий Носов.

Сейчас на дворовой территории уже установлен бордюрный камень, идут работы по подготовке асфальтовой площадки, на которую нанесут безопасное резиновое покрытие. После установят большой игровой городок, качели, карусель, песочный дворик.

«Еще по губернаторской программе заменим старые элементы в Парке семейного отдыха. Площадь каждой игровой зоны — 450 кв. м», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Также в Дубне в этом году обновят 16 детских площадок в рамках работ по мероприятию «Замена и модернизация детских игровых площадок» программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.