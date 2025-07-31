Две новые экотропы запустят Ленобласть и Петербург в 2026 году

Ленобласть и Петербург планируют запустить в 2026 году две новых экотропы

В 2026 году Ленинградская область и Петербург намерены запустить две новые экологические тропы. Данное решение было принято в ходе заседания Координационного совета города и региона в сфере социально-экономического развития, сообщает «Бриф24» .

Как заявил глава комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов, к 2030 году планируется организация межрегиональных маршрутов, включающих семь различных направлений.

«В 2026 году рассматривается возможность организации двух новых межрегиональных маршрутов», — отметил он.

В частности, «Жемчужная тропа» соединит Гладышевский заказник с Линдуловской рощей, а «Таежный мир» свяжет заказник «Сестрорецкое болото» с заказником «Болото Ламмин-Суо» и природным ландшафтом «Хаапала».