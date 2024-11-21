Две новые детские площадки откроют в Шаховской 22 ноября

22 ноября станет настоящим праздником для юных жителей Шаховской. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды», будет торжественно открыты две новые современные детские площадки: первая — в 10:00 утра на улице Рижской, рядом с домом № 5, вторая — в 11:00 на территории ДСУ по улице Партизанской, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это долгожданное событие для многих семей, не раз обращавшихся в местные органы власти с просьбой об обновлении детских игровых зон.

Проект включает в себя создание комфортной и безопасной среды для детей всех возрастов. Площадки оснащены современными игровыми элементами, обеспечивающими разнообразие развлечений: яркие качели, интересные горки, специальные комплексы для лазания и развития координации. Наличие песочницы позволит маленьким фантазерам строить свои собственные замки и крепости.

Особое внимание уделено безопасности и комфорту. Площадки оборудованы качественным, мягким покрытием, снижающим риск травм при падении. Все игровые элементы изготовлены из прочных и безопасных материалов, прошедших необходимую сертификацию.

«Открытие этих площадок — это важный шаг в улучшении качества жизни наших жителей. Мы рады, что нам удалось реализовать этот проект в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Надеемся, что новые площадки станут любимым местом для игр и общения детей», — комментирует глава Шаховского городского округа Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.