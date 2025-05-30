Две недели осталось до окончания голосования за объекты благоустройства в Подмосковье

Онлайн-голосование за выбор объектов для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» продолжается в Московской области. Более 650 тысяч человек уже выбрали общественные пространства, которые требуют обновления в первую очередь. Опрос жителей проводят уже пятый год, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Важно, что люди участвуют в голосовании, так как это гарантирует, что мы сделаем то, что действительно нужно. В этом году жители могут выбрать из 289 территорий в 54 округах. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны», — сказал зампредседателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Активнее всего голосуют жители Пушкино, Воскресенска, Люберец, Щелкова, Подольска, Зарайска, Химок и Реутова. Они могут выбрать модернизацию детских площадок, создание спортивных зон или комплексную реконструкцию пространств.

Лидером голосования в Подольске стал Славянский бульвар, который набрал свыше 25,6 тыс. голосов. Еще 25,5 тысячи человек поддержали благоустройство Красковского карьера в Люберцах, а третье место занял парк «Дубки» в Химках, за который проголосовали 20,5 тысяч участников опроса.

Любой житель Подмосковья старше 14 лет может принять участие в голосовании. Для этого необходимо до 12 июня включительно выбрать понравившийся проект на сайте госуслуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.