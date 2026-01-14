Две купели откроют для крещенских омовений в Балашихе 18 и 19 января

Две купели для традиционных крещенских омовений оборудуют в Балашихе 18 и 19 января. Места купаний подготовят с учетом требований безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первая купель разместится у храма Святителя Николая Чудотворца в селе Новый Милет. Освящение состоится 18 января в 11:30. Окунуться в воду можно будет с 11:30 18 января до 02:00 19 января, а также 19 января с 9:00 до 16:00.

Вторая купель откроется на правом берегу реки Пехорки, рядом с водно-спасательной станцией на Солнечной улице. Освящение пройдет 18 января в 21:00. Желающие смогут окунуться до 18:00 19 января.

Во всех храмах Балашихи проведут праздничные богослужения, посвященные Крещению Господню. В местах купаний организуют усиленное дежурство спасателей, сотрудников МВД, скорой помощи, а также представителей народной дружины и общественных организаций для обеспечения порядка и безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в данный момент в процессе реализации находится большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. Наша задача — сдать его уже в 2027 году. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.