Две команды Дмитровского техникума стали призерами конкурса энергетиков

Команды Дмитровского техникума «Фаза будущего» и «Единая розетка» заняли первое и второе места на межрегиональном конкурсе профессионального мастерства по электроэнергетике. Соревнования проходили на базе техникума два дня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Межрегиональный конкурс для студентов средних профессиональных образовательных организаций прошел в Дмитровском техникуме в третий раз. Его организовали министерство образования Московской области, техникум и ПАО «Россети Московский регион».

Конкурс помогает повысить уровень подготовки студентов подмосковных колледжей и техникумов, развить практические навыки и наладить взаимодействие с «Россетями Московский регион» по вопросам профессионального развития и трудоустройства выпускников.

На открытии участников и организаторов приветствовал глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

«Дмитровский техникум — наша гордость, лидер в сфере среднего профессионального образования Подмосковья. Здесь на самом высоком уровне воспитывают кадры для самых разных отраслей и округа, и всего региона», — отметил Шувалов.

С напутствиями также выступили директор техникума Ирина Александровская и директор по управлению персоналом филиала «Северные электрические сети» Виктор Седель.

В соревнованиях участвовали команды Дмитровского техникума, техникума имени С. Королева, Сергиево-Посадского и Конаковского энергетического колледжей, колледжа Подмосковья. Хозяева представили три команды — «Вольтаж Патруль», «Единая розетка» и «Фаза будущего».

После жеребьевки студенты приступили к теоретическим и практическим испытаниям. Они оказывали первую помощь пострадавшему в состоянии клинической смерти, определяли трассу кабельных линий на местности, демонстрировали навыки эксплуатации воздушных линий, проходили проверку знаний по охране труда и проверяли средства индивидуальной защиты. Практические этапы были максимально приближены к реальным условиям работы электриков.

По оценкам жюри, первое место заняла «Фаза будущего», второе — «Единая розетка». Третьей стала команда Конаковского энергетического колледжа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.