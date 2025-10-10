Две клинчанки получили награды областных библиотечных конкурсов

В профессиональном конкурсе на лучшую патриотическую библиотечную практику «Тысяча огней» в номинации Городские филиалы» 2 место заняла Березина Ирина Михайловна, заведующая модельной Клинской библиотекой № 2. Ее проект «Герой в моей семье» посвящен Году защитника Отечества и включает цикл воспитательных мероприятий.

В детском творческом конкурсе краеведческих и мистических историй «Тайны Подмосковья» в возрастной категории 16-19 лет победителем стала активная читательница Клинской библиотеки № 2 Шишкина Кристина. Ее рассказ «Отражение на деке» — удачное соединение фантастики, магии и реальных событий.

Победителей наградили 10 октября в МГУБ г. Королев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.