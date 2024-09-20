Две губернаторские детские площадки установили в Солнечногорске

В Солнечногорске реконструировали две детские игровые площадки. Они были построены первыми по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева порядка 10 лет назад, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площадках площадью 450 кв. метров каждая обновили бетонное основание, заменили резиновое покрытие, ограждение, элементы городков и малые архитектурные формы.

«Необходимость работ была связана с износом оборудования и истечением срока его эксплуатации. Теперь дети могут с комфортом наслаждаться проведенным на площадках временем», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Помимо этого, до середины октября в округе модернизируют или возведут с нуля 12 детских игровых площадок. На них установят безопасное резиновое покрытие, ограждение, оборудование, освещение и видеонаблюдение. В настоящее время подрядчик ведет работы в микрорайоне Рекинцо.

Программу реконструкции детских площадок планируют продолжить в округе и в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.