Две большие детские игровые площадки установили в Луховицах

В городском округе Луховицы установили две большие детские игровые площадки. Работы выполнены по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и по проекту «Городская среда» партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе Луховицы каждый год устанавливают по несколько современных игровых комплексов для детей. Если раньше эта работа велась только по городу, то теперь большое внимание уделяется сельским территориям.

В поселке Фруктовая игровой городок с множеством элементов и мягким противоударным покрытием появился рядом со школой. Так что теперь местным ребятишкам будет, чем заняться сразу после уроков.

«Дети могут сразу после школы выйти и поиграть. Еще здесь рядом многоэтажные дома, поэтому комплекс будет востребован Площадка во Фруктовой — долгожданная. Как и в деревне Головачево. Здесь раньше был игровой комплекс, но его состояние с годами ухудшилось. Молодежь в деревне тоже ждала детскую площадку, и теперь она тут гигантских размеров, с современными игровыми элементами», — сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Игровой комплекс, который установлен в поселке Фруктовая, занимает площадь 300 квадратных метров. А тот, что в деревне Головачево — 450 квадратов. Это самая большая детская площадка в округе. Такому подарку радуются не только дети, но и их родители.

«Земля и небо. У меня двое маленьких детей, и площадка превзошла наши ожидания. Здесь и спортивный комплекс, где можно отжиматься, крутиться, и для маленьких деток горка интересная, домик, качели. Все в восторге. Намного лучше, современнее, цивилизованнее, чем было. Мне понравилось, и детям тоже», — поделилась мнением жительница деревни Головачево Екатерина.

Площадки в округе установлены по просьбам жителей. Работы выполнены при поддержке из областного бюджета. Администрация со своей стороны подготовила участок, предусмотрела уличное освещение и видеонаблюдение.

Руководство округа просит жителей бережно относиться к игровым элементам, которые, хоть и сделаны прочно, но не рассчитаны на действия вандалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.