Два жителя удостоились звания Почетного гражданина муниципального округа Шатура

Во время празднования Дня округа Шатура Николай Прилуцкий вручил муниципальные награды тем, кто своим трудом внес значительный вклад в развитие муниципального округа. Церемония награждения состоялась в Шатуре, Рошале и Дмитровском Погосте, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году звания Почетного гражданина округа удостоены режиссер Центрального дома культуры им. Нариманова Сергей Водопьянов и Герой России, заместитель командира 7 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ордена Отечественной войны I степени Юрий Пытиков. Глава округа Николай Прилуцкий передал награду его маме Елене Пытиковой.

Ранее Министр обороны России Андрей Белоусов вручил полковнику Юрию Пытикову медаль «Золотая Звезда» за мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

Почетные знаки «За заслуги перед муниципальным округом Шатура» Николай Прилуцкий вручил преподавателю Детской школы искусств им. Н. Н. Калинина Елене Удалкиной, директору центра «Созвездие» Татьяне Уколовой и спортивному тренеру Виктору Сенину. Много лет трудовой жизни эти люди посвятили воспитанию подрастающего поколения.

Благодарственных писем губернатора, почетных грамот и благодарностей различных министерств Московской области, почетных грамот и благодарственных писем главы округа и Совета депутатов, секретаря «Единой России», Московской областной Думы также удостоились сотрудники организаций и предприятий, преподаватели, тренеры, предприниматели.

В Рошале почетным знаком «За заслуги перед муниципальным округом Шатура» Николай Прилуцкий наградил учителя русского языка и литературы лицея Галину Прохорову. Уже много лет педагог зажигает сердца учеников любовью к слову.

Благодарностью министра физической культуры и спорта Московской области был отмечен тренер-преподаватель Александр Деянов. Почетную грамоту Московской областной Думы вручили заместителю главы округа Анне Глуховой.

В Дмитровском Погосте Николай Прилуцкий вручил благодарственное письмо губернатора Московской области руководителю Рошальского управления администрации Виктору Макарову. Передал благодарность Московской областной Думы директору лагеря «Изумрудный» Дмитрию Бывшеву. Наградил почетной грамотой главы начальника участка шатурского водоканала Марию Покинен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.