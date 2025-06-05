Два выпускника из Реутова набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии

В Реутове появились первые стобалльники этого года. Выпускница школы № 4 Софья Жуйкова и выпускник гимназии Кирилл Филиппов продемонстрировали безупречные знания, набрав максимальные 100 баллов на ЕГЭ по химии, сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

«Поздравляем наших ребят и их родителей! Отдельная благодарность педагогам, достойно подготовившим ребят к выпуску», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем Telegram-канале.

Этот экзамен традиционно считается одним из самых сложных в перечне ЕГЭ — он требует не только глубокого понимания теории, но и умения применять знания в нестандартных задачах.

В этом году школы Реутова выпустили 365 одиннадцатиклассников, 79 из которых претендуют на медали за особые успехи в учебе. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки учащихся и слаженной работе всей системы образования города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.