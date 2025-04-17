Два ветерана из Ленинского округа приглашены на Парад на Красной площади

В главном Параде Победы страны на Красной площади в Москве примут участие два ветерана из подмосковного Ленинского городского округа: бывшая малолетняя узница фашистского концлагеря Любовь Платонова и жительница блокадного Ленинграда Наталья Минаева. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«На долю Натальи Алексеевны и Любови Ивановны выпали тяжелейшие испытания, которые ни в коем случае не должны повториться. Внимание и забота по отношению к ветеранам, пережившим тяготы войны и нечеловеческую жестокость, — обязанность каждого из нас и государства в целом. Наш долг — помнить их вклад в Победу и не дать переписать историю», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Любовь Ивановна Платонова родилась в 1944 году в концлагере «Норд» в Кёнигсберге. Несмотря на преклонный возраст, ее отличает активная гражданская позиция. В ноябре 2024 года она трижды выступила на Международном форуме «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти», проходившем на разных площадках в Санкт-Петербурге.

«Сегодня нас, узников фашизма, осталось мало. Всего по России 50 тысяч, в Подмосковье — чуть более тысячи, а в Ленинском округе — всего три десятка. И надо отдать должное государству, руководителям России, Московской области и местной власти: бывших узников сейчас не обделяют вниманием», — отметила ветеран.

Это мнение разделяет и Наталья Алексеевна Минаева. Еще ребенком она с родными переехала в Ленинград. Начало блокады застало ее в возрасте трех лет, но женщина хорошо помнит кошмар этого страшного периода. В этом году администрация муниципалитета в сотрудничестве с жилищно-эксплуатационной компанией произвели ремонт в квартире Натальи Алексеевны: выполнили замену оконных конструкций, сантехнического оборудования и бытовых приборов, а местные предприниматели подарили бытовую технику.

80-летие Великой Победы Наталья Алексеевна и Любовь Ивановна встретят на Красной площади, где будут представлять ветеранскую организацию Ленинского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.