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Два турпроекта из Клина стали победителями областного этапа Russian Event Awards

Два туристических проекта Клина получили 1 место на Московском областном этапе Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024, передает пресс-служба администрации городского округа.

Подведение ее итогов прошло в эти выходные, 25–26 мая, в Коломне.

У Клина 1 место за проект «12 месяцев — 12 фестивалей. 12 причин приехать в Клин» в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий».

И 1 место у Фестиваля крафтовой культуры «КлинМайFest» в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек».

В финал областного этапа премии были приглашены 48 проектов из 23 муниципалитетов Московской области и 2 проекта из Москвы. Впереди — участие в финале Окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

Это прекрасная возможность рассказать на широкую аудиторию об успешных событийных проектах Клина и сверить наш вектор развития с мнением компетентных специалистов туристической и культурной отрасти.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.