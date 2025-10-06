Два сквера и набережную обновили в Подольске ко Дню города

Ко дню рождения Подольска в округе обновили скверы имени Пушкина, Спасателей и набережную в парке имени Виктора Талалихина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В сквере имени Пушкина сделали уголок поэзии и тишины, где можно неспешно прогуляться под кронами деревьев или почитать любимую книгу. Там установили новые лавочки, качели, уличную библиотеку и амфитеатр.

Сквер Спасателей стал символом мужества и благодарности тем, кто всегда первым приходит на помощь. Здесь заменили плиточное покрытие и установили новые малые архитектурные формы.

Набережная в парке Талалихина теперь стала одним из самых живописных мест округа, где приятно провести время с семьей и друзьями. В парке появились новые пространства для детей, любителей спорта и пеших прогулок, а также уютные зоны отдыха у воды, где приятно проводить время всей семьей.

«Новые пешеходные маршруты, зоны отдыха и игровые площадки делают округ комфортнее и современнее. Продолжим работу по благоустройству, чтобы Подольск оставался местом, которое вдохновляет, объединяет и дарит радость», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.