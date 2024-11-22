Два российских кругосветчика-рекордсмена встретились в Южной Америке

Пути легендарного путешественника Федора Конюхова и каширянина Александра Морозова, известного как Саша Холодный, пересеклись в Ушуайе — самом южном городе Земли. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«С Федором Филипповичем мы знакомы уже 10 лет. Я очень горжусь нашей дружбой. В 2017 году он провожал меня в первую кругосветку на „буханке“, а сейчас я провожаю его на очередной рекорд — двухсотдневный заплыв на лодке, — рассказал Александр Морозов.

Сейчас вместе с путешественником в находится талисман на удачу, подаренный сотрудниками Каширского краеведческого музея», — сказал Морозов.

Александр совершает вторую кругосветку. Он уже побывал в Чили и Бразилии. В ближайших планах проехать на «УАЗе» через Аргентину и Колумбию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.