Два предприятия Балашихи принимают участие в выставке продуктов питания

Два предприятия из Балашихи принимают участие в 32-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2025». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Производственная компания «Спайс Эксперт» представила свои новинки — сухие соусы и сухие маринады, а также провела ряд встреч с ключевыми партнерами.

Компания ООО «Фортфуд» представила майонезы, кетчупы, томатную пасту, соусы. Компания активно развивает экспорт в Казахстан, Монголию, Азербайджан, Армению и другие дружественные страны.

Выставка «Продэкспо-2025» продолжит свою работу до 7 февраля в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».

«Продэкспо» — крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе.

На «Продэкспо» представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты.

Именно к «Продэкспо» производители приурочивают запуск новых продуктов, торговых марок, брендов. Ежегодно выставка презентует до 14% новинок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.