Два поселения Подмосковья предостерегли за невыполнение условий недропользования

Ногинский коттеджный поселок и СНТ в Орехово-Зуеве получили предостережения от Минэкологии Подмосковья за невыполнение условий пользования недрами. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«СНТ «СПУТНИК», расположенное в деревне Смолево в Орехово-Зуевском городском округе, не выполнило условия пользования недрами по лицензии, а именно не получило санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам, не обратилось в ведомство за установлением зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и не представило документы, подтверждающие сдачу на хранение учетной карточки скважины», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он также добавил, что коттеджный поселок «Лесная Купавна» в Ногинске также не предоставило необходимую документацию для легального пользования недрами.

Не так давно инспекторы эконадзора Минэкологии провели контрольное мероприятие в Одинцовском городском округе. Основанием, для которого послужило обращение одной из местных компаний, в котором содержалась информация о незаконном недропользовании в поселке Новоивановское. Акт осмотра территории был направлен в УМВД России по Одинцовскому городскому округу с просьбой принять меры в рамках полномочий.

Минэкологии напоминает, что пользование недрами без лицензии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.