Два педагога представят Подольск на областном этапе конкурса «Воспитатели России»

Педагоги из Подольска стали победителями и призерами в четырех номинациях регионального этапа XII Всероссийского конкурса «Воспитатели России». По его итогам воспитатель Толбинской школы имени Н. Д. Куимова Татьяна Багаева и педагог школы № 34 Татьяна Санькова представят Подольск на областном этапе конкурса, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Представитель Толбинской школы имени Н. Д. Куимова Татьяна Багаева победила в номинации «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровье сберегающей образовательной технологией». Сотрудница школы № 34 Татьяна Санькова заняла первое место в номинации «Лучшая инновационная образовательная практика работы с семьями воспитанников».

Второе место в номинации «Лучшая инновационная образовательная практика сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей дошкольного образования от поколения к поколению» заняла Анна Рубцова, представлявшая лицей № 23. Также второй в номинации «Развивающие игры и пособия. Стартап» назвали Оксану Пистунову от Дубровицкой школы имени А. Г. Монетова.

Всего в престижном конкурсе приняли участие более 100 педагогов дошкольных учреждений Московской области.

«Поздравляю подольских педагогов с блестящими результатами на региональном этапе XII Всероссийского конкурса „Воспитатели России“! Следующий этап, федеральный, пройдет уже в октябре. Наш Городской округ представят два воспитателя, занявшие первые места. Желаю удачи!», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.