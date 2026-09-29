Два педагога из Подмосковья заняли призовые места на конкурсе «Сердце отдаю детям»

Педагоги из Коломны и Солнечногорска заняли второе и третье места в финале Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», который прошел 26–29 сентября в Самаре, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Маргарита Луканичева, педагог школы № 17 городского округа Коломна, заняла второе место в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности». Ирина Гордеева из Андреевской школы городского округа Солнечногорск стала третьей в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами».

В финале участвовали педагоги из разных регионов России. Они проводили открытые занятия и мастер-классы, работали в командах, решали педагогические задачи и представляли собственные образовательные практики.

Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» — главное профессиональное состязание педагогов дополнительного образования в России. Он направлен на развитие мастерства, повышение престижа профессии и распространение лучших образовательных практик.

Организаторы конкурса — министерство просвещения Российской Федерации и профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации. Оператор мероприятия — центр всестороннего развития детей «Прогресс».

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.