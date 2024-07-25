Два пациента с ботулизмом остаются в нижегородских больницах

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В нижегородских больницах продолжают лечить двух пациентов с ботулизмом

Два жителя Нижегородской области, которые заразились ботулизмом, продолжают лечиться в местных стационарах по состоянию на 25 июля. Врачи оценивают их состояние как стабильное, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на нижегородский Минздрав.

К сегодняшнему дню 14 больных ботулизмом, среди которых один несовершеннолетний, были выписаны из нижегородских больниц. Они продолжают лечение амбулаторно, указали врачи.

Ботулизмом в Нижегородской области заразились суммарно 16 человек. Среди наиболее опасных симптомов этого недуга — развитие дыхательной недостаточности.

В Нижегородской области уже известно об одном летальном исходе в результате заражения ботулизмом — местный житель с признаками этой болезни умер 28 июня.