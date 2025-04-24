Два парка Сергиева Посада стали лауреатами II Всероссийской парковой премии «Парки России»

Лесопарк «Загорское море», благоустроенный в прошлом году по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, победил в номинации «Премьера года. Реализованный проект парка в 2024 году». Также лесопарк стал лауреатом в номинации «Парк у воды», сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Городской парк «Скитские пруды» стал лауреатом II Всероссийской парковой премии в номинации «Ландшафтный парк». Парк был благоустроен в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общая его площадь составляет 11,3 га. В рамках благоустройства появилась новая входная группа, сцена, пешеходные дорожки, волейбольная площадка, лавочки, шезлонги, качели и многое другое. В рамках подготовки к летнему сезону в парке запланированы работы по озеленению: на территории высадили 12 крупномерных лип высотой 2,5-3 метра, а также первые цветы — виолу рогатую, которая хорошо переносит холодные ночи.

Работы по благоустройству территории будут продолжены в сторону Екатерининского пруда в рамках Стратегии пространственного развития Сергиева Посада. Пруд уже укреплен бетоном, проведены кабельные линии под уличное освещение, завершились работы по планировке участка. Также в рамках благоустройства здесь появятся детская площадка, тропинка вокруг пруда, лавочки, урны, парковое освещение. Будут проводиться работы и по озеленению территории.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.