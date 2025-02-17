Два опоздавших пассажира попытались догнать самолет в Новосибирске

37-летний Андраник Т. и 42-летний Спартак Т. не смогли смириться с тем, что опоздали на самолет, который вылетал из Новосибирска в Братск Иркутской области, и попытались догнать воздушное судно, выбежав на перрон аэропорта, сообщает Baza .

Инцидент произошел 17 февраля. Мужчины опоздали на рейс авиакомпании S7 и попытались догнать самолет Embraer 170, но были задержаны. Выбежать на перрон аэропорта им удалось благодаря кнопке пожарной безопасности — один из опоздавших пассажиров нажал кнопку, а когда двери открылись, рванул на улицу вместе с товарищем.

Мужчины успели добежать до стоянки № 4, где, по их мнению, был нужный им самолет. Сотрудники службы безопасности задержали злоумышленников и передали транспортной полиции.

В итоге на мужчин составили протоколы по статье 11.15.1. «Нарушение требований в области транспортной безопасности».