Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ

Глава российского государства Владимир Путин в среду подписал указ об освобождении Михаил Богданов от должности заместителя министра иностранных дел РФ и обязанностей специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в указе.

Также, согласно второму документу, Богданов освобожден от обязанностей спецпредставителя российского лидера по Ближнему Востоку и Африке.

Подписанные президентом РФ указы вступают в силу со дня их подписания.

Накануне Владимир Путин подписал указ о назначении министром транспорта РФ замруководителя ведомства Андрея Никитина. Днем ранее президент освободил от должности главы Минтранса РФ Романа Старовойта, который после этого покончил с собой в подмосковном Одинцове.