Два лесных пожара ликвидировали в Подмосковье за минувшие сутки

Накануне на территории гослесфонда Московской области обнаружили два пожара. Они были ликвидированы, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В Крюковском участковом лесничестве Клинского филиала ГАУ МО «Мособллес» в 3 км от микрорайона Высокое поселка городского типа Андреевка округа Солнечногорск местные жители обнаружили очаг возгорания и сообщили об этом по телефону 112. Пожар ликвидировали 14 человек личного состава лесопожарных формирований и 5 единиц техники за чуть менее чем 3 часа.

При проведении лесоавиационных работ пилоты заметили очаг возгорания и в Виноградовском участковом лесничестве (Виноградовский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 1.5 км от села Усадище г. о. Воскресенск. Возгорание ликвидировали 4 человека личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники за чуть менее полутора часов.

Причины пожаров — действия человека.

Подозреваемые в поджогах устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.