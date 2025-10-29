Два клинских проекта вышли в финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года»

Всего в конкурсном отборе участвовало 454 проекта из 59 регионов.

В номинации «Лучший литературный туристический маршрут» представлен клинский проект «Летняя встреча. КОМПАС». Его главные темы—постапокалипсис и техногенные катастрофы. Организаторы проекта в формате очных встреч знакомят всех желающих с современными авторами, пишущими в этом жанре, и их творчеством.

Другой проект музейно-туристического комплекса г. о. Клин «Место силы. Территория вдохновения» поборется за победу в номинации «Лучшая идея маршрута». Он проводит туристов по местам, ставшим источником вдохновения для А. П. Гайдара, П. И. Чайковского, Д. И. Менделеева.

Победители премии будут определены 13–15 ноября в Перми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.