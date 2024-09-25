Два дополнительных пешеходных перехода появятся в Дубне

В Дубне на улице Векслера появятся два дополнительных пешеходных перехода: один у аллеи, которая ведет к ДК «МИР», второй — рядом со зданием управления гостинично-ресторанным комплексом ОИЯИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители давно просили сделать переходы именно в этих местах, чтобы путь к Менделеевской набережной и Дому культуры «Мир» был безопасным и удобным. Подъезды к проезжей части уже заасфальтированы подрядчиком, установлены соответствующие дорожные знаки.

Обустройство переходов ведется в рамках работ по ремонту тротуара на улице Флерова. На прошлой неделе здесь демонтировали старое покрытие, а в понедельник уложили новый асфальт. Жители очень довольны новой дорогой, ведь по ней почти каждый день в школу искусств «Вдохновение» ходят более трехсот детей.

Полностью работы по обустройству новых пешеходных переходов будут завершены до конца сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также Андрей Воробьев заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.