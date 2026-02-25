Два дома Наро-Фоминского округа вошли в число призеров конкурса

Два жилых дома в Наро-Фоминском округе стали призерами Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор». Высокую оценку получили дом на улице Войкова и двор на Октябрьской улице, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминске подвели итоги участия во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор», который проводится при поддержке Минстроя России и партии «Единая Россия». В этом году в нем приняли участие более 200 тыс. человек из 75 регионов страны.

Дом № 25 на улице Войкова занял третье место в номинации «Самый энергоэффективный дом». Жюри отметило применение современных технологий и бережное отношение к ресурсам. Еще одну награду получил дом № 8 на Октябрьской улице — он завоевал бронзу в номинации «Лучший двор».

Торжественная церемония награждения прошла в Реутове.

«Вы создаете места, где хочется проводить много времени», — подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

По итогам конкурса лучшие практики управления многоквартирными домами были отмечены на федеральном уровне.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.