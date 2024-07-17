Два дня апокалипсиса: на Москву обрушатся ливни с грозами 18 и 19 июля
МЧС: ливни с грозами задержатся в Москве на два дня
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В столице в период с 18 по 19 июля ожидаются дожди и грозы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
При грозе порывы ветра усилятся до 17 м/с.
Жителям и гостям столицы порекомендовали быть внимательными и осторожными: избегать деревьев и шатких конструкций, не оставлять без присмотра детей.
При ЧП можно обращаться по телефонам: 101, 112, 8 (495) 637-31-01.