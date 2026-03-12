Два брата, пропавшие в Петербурге, найдены живыми
Пропавшие в Петербурге братья 11 и 14 лет найдены живыми, сообщает РИА Новости.
«Найдены, живы. Других подробностей пока нет», — сообщили пресс-службе поисково-спасательного отряда «Северо-Запад».
Ранее сообщалось, что в Петербурге исчезли два брата-подростка — Александр и Илья Кусакины. Отмечалось, что парни последний раз выходили на связь 10 марта. С тех пор с ними был потерян контакт.
Одному мальчику, Александру, 11 лет. Его брату Илье — 14. Подростков активно ищут.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.