Два брата, пропавшие в Петербурге, найдены живыми

«Найдены, живы. Других подробностей пока нет», — сообщили пресс-службе поисково-спасательного отряда «Северо-Запад».

Ранее сообщалось, что в Петербурге исчезли два брата-подростка — Александр и Илья Кусакины. Отмечалось, что парни последний раз выходили на связь 10 марта. С тех пор с ними был потерян контакт.

Одному мальчику, Александру, 11 лет. Его брату Илье — 14. Подростков активно ищут.

