Два бесплатных фестиваля пройдут в усадьбе Гребнево в эти выходные

В усадьбе Гребнево, расположенной в городском округе Щелково, в это воскресенье 27 апреля состоятся два бесплатных фестиваля. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В 12:00 начнется фестиваль «Эхо Побед», в рамках которого с концертными программами выступят заслуженные артистки России Жасмин и Маргарита Суханкина, музыкант Михаил Муромов, финалистка телепроекта «Голос» Елена Максимова, певица Лия Волянская и другие. Также гостей ждет разминка от чемпионов мира, братьев Романа и Евгения Грачевых, и множество локаций с полезными активностями.

В 15:00 состоится детско-юношеский фестиваль «Русская весна». Гостей фестиваля ждет удивительное выступление талантливых артистов округа, чьи номера пронизаны широтой русской души и истинным творческим духом. Особым акцентом весеннего праздника станет уникальный модный показ в великолепном русском стиле. Событие приурочено к 80-летию Великой Победы, и организаторы обещают, что оно будет наполнено духом патриотизма и уважения к истории нашей страны. Организаторами фестиваля является благотворительный фонд «Доверяю» и школа фотомоделей «Diamond Models».

Вход на мероприятия свободный.

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