Офисный «душнила» часто не уверен в себе и абьюзит коллег: разбор от психолога

За навязчивыми спорами, непрошеными советами и стремлением «дожать» коллег чаще всего стоят сомнения в себе, неутоленная потребность в признании и скрытая зависть, сообщила РИАМО кризисный и семейный клинический психолог Лилия Гладких.

«В любую коммуникацию человек вступает прежде всего для себя. Это главная призма, через которую стоит смотреть на свое поведение в офисе. Если вы ловите себя на том, что коллеги избегают с вами разговоров, а беседы часто превращаются в затяжные споры или нотации, возможно, дело не в окружающих, а в ваших внутренних процессах», — отметила Гладких.

По словам специалиста, одно из частых проявлений — стремление переубедить коллегу любой ценой. «Почему для меня так важно, чтобы другой согласился?» — такой вопрос, по ее мнению, стоит задать себе. Нередко за этим стоит желание убедить самого себя, поскольку внутри остаются сомнения, а спор становится способом укрепить собственную позицию.

Еще один сигнал — непрошеные советы и попытки выстраивать за других их путь решения. В этом случае важно спросить: «Какую свою потребность я закрываю?» Чаще всего речь идет о желании быть нужным, значимым и важным.

Сильное раздражение по отношению к коллеге также может указывать на внутренние процессы. «Где я уже встречался с этим качеством? Кого он мне напоминает?» — такие вопросы помогают понять, не связано ли эмоциональное реагирование с прошлым опытом и непрожитыми ситуациями.

Отдельно Гладких обратила внимание на чрезмерно подробные расспросы об успехах других. «Как ты этого добился? Кто помог? А сколько это стоило?» — подобные формулировки, по ее словам, иногда маскируют зависть под интерес и служат способом обесценить чужой результат.

«Если вы научитесь вовремя задавать себе эти вопросы и разворачивать диалог внутрь себя, потребность в излишней коммуникации отпадет сама собой», — заключила психолог.

