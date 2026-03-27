Душившего и грабившего пенсионерок в Мособласти посадили на 22 года

61-летнего мужчину Юрия Филькина из Пензенской области признали виновным в совершении преступлений против пожилых женщин в Подмосковье. Его отправили в колонию на 22 года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Филькина признали виновным по пп. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), частям 3, 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Он орудовал с июля 2020 по октябрь 2022 года.

Мужчина, как было установлено в суде, носил шапку-балаклаву и перчатки. Чтобы завладеть имуществом и деньгами потерпевших, совершал разбойные нападения.

Мужчина нелегально пробирался в частные дома 10 пожилых женщин. Случаи были зафиксированы в Воскресенске, Чехове, Домодедове, Павловском Посаде и Орехово-Зуеве.

Во время разбойных нападений мужчина задушил двух женщин. Умысле на убийство еще трех пенсионерок не смог довести до конца из-за независящих от него обстоятельств.

Из-за действий Филькина потерпевшие столкнулись с ущербом более 880 тыс. рублей. Мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы. Первые восемь он отбудет в тюрьме. Оставшиеся в исправительной колонии строгого режима. Также будет ограничена свобода на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.

