Дурову грозит до 10 лет лишения свободы за соучастие в незаконных транзакциях

Павлу Дурову грозит до десяти лет тюрьмы за управление сервисом Telegram, который французская прокуратура отнесла к онлайн-платформе, позволяющей проводить незаконные транзакции организованной группой, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа.

Дурову 28 августа было предъявлено обвинение в соучастии в администрировании Telegram с целью совершения незаконной транзакции организованной группой. Также ему грозит штраф в размере 500 тысяч евро.

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение, он освобожден под судебный надзор. Ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро. Парижский суд обязал его появляться в полиции два раза в неделю.

Он обвиняется в шести правонарушениях, в числе которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Его обвиняли в отказе в сотрудничестве по киберпреступлениям в Telegram. Ранее стало известно, что брата бизнесмена Николая Дурова объявили в розыск во Франции.