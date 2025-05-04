Дуров сообщил о добавлении функции в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о добавлении в сервис функции групповых звонков, к которому смогут подключиться до 200 человек

По словам предпринимателя, звонки защищены не только абонентским шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну. Таким образом, никто не сможет секретно подключиться к таким звонкам.

Отмечается, что подключать людей к звонку можно будет через ссылки, QR-коды или прямые приглашения в мессенджере.

За 12 лет работы Telegram никогда не раскрывал содержание переписок своих пользователей, даже если их подозревали в уголовных преступлениях, утверждает предприниматель и создатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.