Дуров ответил на рекламную атаку WhatsApp в Telegram-каналах

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал маркетинговую стратегию WhatsApp после обнаружения рекламы запрещённого в России мессенджера (принадлежит признанной экстремистской Meta) в популярных Telegram-каналах о технике Apple.

«Наши конкуренты отчаялись — начали рекламировать себя в Telegram-каналах. Лучше бы потратили миллиарды своего маркетингового бюджета, направленного против нас, на инновации», — заявил предприниматель, подчеркнув, что технологическое отставание WhatsApp «увеличивается с каждым месяцем».

Ранее Дуров сообщал, что Telegram в марте преодолел рубеж в 1 млрд активных пользователей в месяц. Средняя вовлечённость: 21 запуск приложения в день на пользователя, время сессии: 41 минута ежедневно.

Дуров напомнил, что его платформа занимает второе место в мировом рейтинге после WhatsApp (без учёта китайского WeChat), несмотря на «миллиардные бюджеты конкурентов».