Дуополия MAX и Telegram: что станет с мессенджерами в 2026 году

АЦ ВЦИОМ: Telegram может стать площадкой для бытового общения россиян в 2026 г

Мессенджер Telegram может стать площадкой для бытового общения россиян в 2026 году, а MAX — отечественным аналогом WeChat для официальных нужд, поделилась прогнозом руководитель пресс-службы Аналитического центра ВЦИОМ Яна Ширяева.

«Третий прогноз — это грядущая дуополия MAX и Telegram. Россияне активнее будут использовать MAX для официальных нужд, если он продолжит развиваться, как китайский WeChat. А Telegram при этом станется популярным каналом для повседневной коммуникации и для медиа-контента», — рассказала журналистам Ширяева в ходе пресс-конференции АЦ ВЦИОМ.

По словам Ширяевой, есть вероятность, что прочие иностранные мессенджеры покинут массовую сцену и станут более нишевыми сервисами.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что Telegram в России не заблокируют до тех пор, пока все каналы не переедут в национальный мессенджер МAX.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.