Эстрадно-духовой оркестр «ТомиБэнд» из городского округа Люберцы стал победителем XVII Международного фестиваля-конкурса духовых оркестров «Кубок Московии — 2025». Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Конкурс проходил в Истре в рамках проекта Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье», свое исполнительское мастерство для жителей и гостей региона продемонстрировали 18 лучших духовых коллективов из России и зарубежья.

«Городской округ Люберцы на конкурсе достойно представил эстрадно-духовой оркестр „ТомиБэнд“. В условиях серьезной конкуренции наш оркестр занял первое место в категории самодеятельных оркестров. Поздравляю коллектив с блестящим выступлением! Желаю новых творческих побед и неиссякаемого вдохновения!» — отметил Владимир Волков.

Эстрадно-духовой оркестр «ТомиБэнд» структурного подразделения «Культурно-досуговый центр Томилино-Октябрьский» Красковского культурного центра — единственный оркестр духовых инструментов в городском округе Люберцы. С 2020 года оркестром руководит выпускник музыкальной школы им. Ю. А. Шапорина при МГИМ им. А. Г. Шнитке, бывший солист эстрадно-духового оркестра ансамбля песни и пляски им. В. С. Локтева Илья Глущенко.

Оркестр дипломант и победитель многих фестивалей и конкурсов в РФ и в Европе. Коллектив тесно сотрудничает с духовыми оркестрами Московской области, РФ и зарубежья.

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