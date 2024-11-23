Духовно-просветительский центр провел благотворительные экскурсии для серпуховичей

В преддверии Дня матери местное отделение партии «Единая Россия», Духовно-просветительский Центр Владычнего женского монастыря и Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей организовали экскурсию по святым местам Серпухова для многодетных матерей, жен участников СВО и учащихся 3 «Э» класса школы № 18, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

20 ноября учащиеся 3 «Э» класса школы № 18 посетили исторический центр города Серпухова, Соборную гору. Ученики полюбовались красотой родного города со смотровой площадки, увидели ансамбль трех посадских храмов, расположенных у подножия Соборной горы, посетили Троицкий собор, увидели фрагменты стены серпуховского кремля, мемориал воинской и боевой славы, братскую могилу. Именно с организации таких экскурсий начинается изучение истории родного края, формируются ценностные ориентации ребёнка. Слушая восхищенный рассказ экскурсовода о достопримечательностях города, о красоте родных мест, о достижениях земляков, дети испытывали чувство гордости за свой город, за свою страну и ощутили себя гражданами, ценящими и уважающими Родину.

«Восхищенные глаза детей — лучший показатель того, что экскурсия понравилась. Им было интересно, они узнали много нового о своем родном городе» — прокомментировала экскурсию классный руководитель 3 «Э» класса школы № 18 Марина Аплекаева.

На следующий день экскурсия продолжилась для многодетных матерей и жён участников СВО. Группа отправилась по святым местам Серпухова на автобусе, предоставленном депутатом городского Совета Николаем Пушкиным. На территории Всехсвятского храма ученица 3 «Э» класса школы № 18 Кира Колябина прочла экскурсантам стихотворение, а затем участники получили православные иконы в память о поездке. В рамках культурного подарка ко Дню матери слушатели расширили свои знания о Серпухове и насладились его живописными видами.

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