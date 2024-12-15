Духовно-нравственное воспитание обсудили на круглом столе в Мытищах

В воскресной школе при храме Рождества Христова в Мытищах прошел круглый стол-лекция «Школа, семья, церковь — соработничество во имя жизни». Мероприятие состоялось в рамках XXII Московских областных Рождественских образовательных чтений, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участники встречи обсудили такие важные темы, как духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения; преподавание основ религиозных культур и светской этики, а также духовно-нравственной культуры народов России; перспективы участия педагогов и учеников в мероприятиях духовно-нравственной направленности; подчеркнули необходимость индивидуального подхода к каждому ученику.

Лекцию подготовили и провели протоиерей, председатель отдела религиозного образования и катехизации Сергиево-Посадской епархии Виталий Лихонин и методист МБУ ДПО «УМЦ РО» Галина Волченкова.

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