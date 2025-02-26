Дугин: нет никаких норм, обязывающих любить предателей

Нет никаких норм, обязывающих любить предателей. Нетерпимость к предательству — это залог здоровья общества, сообщил философ, политолог и социолог Александр Дугин.

Он отметил, что Родину нужно любить, а любовь к ней измеряется в степени готовности самопожертвования ради нее.

«Вот — что значит умереть? Это значит пожертвовать собой, индивидуально. Для чего? Для того чтобы Родина была, чтобы она была свободной, чтобы она была процветающей. Чтобы она была суверенной. И вот это один настрой», — сказал Дугин.

В среду в Красногорске прошел специальный молодежный форум «На государственной службе». В нем приняли участие более 100 молодых госслужащих. Мероприятие продолжает идею флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья «Мы — Россия», нацеленного на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране и саморазвитие на благо общества. Оно предполагает серию встреч с авторитетными спикерами, которые говорят с участниками о геополитике и информационной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что задача регионального правительства — оправдывать высокое доверие жителей.

«Наша задача — каждый раз оправдывать, каждый раз предлагать решение тех проблем, которые существуют в разных городах Московской области», — сказал Воробьев.