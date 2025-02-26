Дугин: любовь к Родине проявляется в готовности к самопожертвованию

Любовь к государству и своему народу проявляется в готовности к самопожертвованию, сообщил философ, политолог и социолог Александр Дугин.

«Это высшая цена, которую может принести человек. И если есть те люди, которые жертвуют сейчас, они есть, их сотни тысяч, а может и больше в нашей стране, значит, это государство имеет ценность. Значит, оно является хорошим, потому что люди готовы за него жертвовать жизнью», — сказал Дугин на форуме «На государственной службе».

Видя эти подвиги граждан, государство меняется, оно не может оставаться таким, каким было, добавил философ.

По его словам, если человек говорит, что государство — это ценность, если он живет и любит государство так, как делает настоящий гражданин, герой, тогда и государство меняется.

В среду в Красногорске проходит специальный молодежный форум «На государственной службе». В нем принимают участие более 100 молодых госслужащих. Мероприятие продолжает идею флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья «Мы — Россия», нацеленного на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране и саморазвитие на благо общества. Оно предполагает серию встреч с авторитетными спикерами, которые говорят с участниками о геополитике и информационной безопасности.