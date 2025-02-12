Дуэт «КарМа» из Раменского округа завоевал гран-при фестиваля

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Дуэт «КарМа» народного коллектива «Вокальная студия» из ДК «Сатурн» Раменского округа стал обладателем гран-при фестиваля-конкурса «Ярославский перезвон». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ярославский перезвон» — международный многожанровый фестиваля-конкурс. Вокальные коллективы Елены Клековой поехали в Ярославль и привезли победы. Воспитанники разных возрастов из ДК «Сатурн» в номинации «Вокал. Эстрадный вокал» продемонстрировали достойные результаты.

Дуэт «КарМа» (Карина Минасян и Мария Гусева) получил Гран-при в старшей возрастной категории. Карина Минасян, Мария Гусева, Мария Куприянова, Мария Гайсенок стали лауреатами I степени. Екатерина Бырька — лауреат II степени.

Во II возрастной категории Николай Куприянов стал лауреатом I степени, а Ева Тапилова, Анна Мухаринова и Анна Зотова лауреатами II степени.

В III возрастной категории Роман Сямин и дуэт Виктории и Милены Найденышевых — лауреаты I степени.

В IV возрастной категории Артем Роднов — лауреат I степени, а Виктория Брускова и Евгения Бырька — лауреаты II степени.

В V возрастной категории Елизавета Куприянова — лауреат I степени.

Елену Борисовну наградили благодарственным письмом за педагогическое мастерство и профессиональную подготовку участников фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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