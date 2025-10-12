Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев призвал Банк России соблюдать условия голосования по дизайну будущей купюры номиналом 500 рублей.

На сайте Центробанка продолжается онлайн-голосование за дизайн обновленной банкноты номиналом 500 рублей. На ней будут изображены достопримечательности Северо-Кавказского федерального округа.

«Изначально Центробанком было объявлено, что можно будет голосовать через „Госуслуги“, через почту, „Одноклассники“, „ВКонтакте“, но сейчас мы видим, как какие-то из этих платформ закрываются», — написал Дудаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что при лидерстве комплекса «Грозный сити» регулятор изменил правила голосования. В настоящее время возможность проголосовать с помощью ряда платформ ограничены, а голоса за Грозный «исчезают».

Дудаев призвал Банк России установить и соблюдать четкие правила голосования, а также гарантировать чеченскому народу честность и справедливость процесса.

