Дудаев показал пленных солдат ВСУ и рассказал об их отличии от пленных чеченцев
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Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев показал кадры с 11 пленными бойцами из 5-й штурмовой бригады ВСУ, сообщает kp.ru.
Он опубликовал этот ролик в своем Telegram-канале, заявив, что делает это в ответ на кадры с пленными чеченскими военными. Чеченцев, как утверждали на Украине, пленили штурмовики из 5-й бригады.
«Разница между нашими бойцами и этими бедолагами в том, что эти сдались добровольно, и это принципиальное отличие», — пояснил Дудаев.
В ходе видео с показом боевиков чеченский министр неоднократно заявлял, что обращается к «нацистскому отродью», которое опубликовало кадры с плененными чеченцами.
На кадрах показаны более 10 украинских военных. Они признались, что решили сдаться в том числе из-за того, что командование бросало их на «мясные штурмы», в которых было мало шансов выжить.